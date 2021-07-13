Görkem Sokak'ta hummalı çalışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görkem Sokak'ta hummalı çalışma

Görkem Sokak'ta hummalı çalışma
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi, İstiklal Mahallesi Görkem Sokak'ta bin 600 metrekarelik parke taş çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmanın ardından sokak trafiğe açılacak.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelindeki yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sorunları birer birer ortadan kaldırıyor.

Bu kapsamda ekipler son olarak, uzun süre doğalgaz altyapısı beklendiği için sorunlu olan İstiklal Mahallesi Görkem Sokak'ta beton parke taş çalışması başlattı. Doğalgaz altyapısının tamamlandığı 160 metre uzunluğundaki sokakta ekipler, yaklaşık bin 600 metrekare beton parke taşı döşemeye başladı. Sokaktaki çalışma kısa süre içinde tamamlandıktan sonra sokak vatandaşın kullanımına açılacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Levent Yüksel Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Alper Yılmaz Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görkem Sokak'ta hummalı çalışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:33:31. #1.16#

title