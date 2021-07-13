Görkem Sokak'ta hummalı çalışma

Lüleburgaz Belediyesi, İstiklal Mahallesi Görkem Sokak'ta bin 600 metrekarelik parke taş çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmanın ardından sokak trafiğe açılacak.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelindeki yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, sorunları birer birer ortadan kaldırıyor.

Bu kapsamda ekipler son olarak, uzun süre doğalgaz altyapısı beklendiği için sorunlu olan İstiklal Mahallesi Görkem Sokak'ta beton parke taş çalışması başlattı. Doğalgaz altyapısının tamamlandığı 160 metre uzunluğundaki sokakta ekipler, yaklaşık bin 600 metrekare beton parke taşı döşemeye başladı. Sokaktaki çalışma kısa süre içinde tamamlandıktan sonra sokak vatandaşın kullanımına açılacak.

Kaynak: Bültenler