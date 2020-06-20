Goril Makoko'ya geniz eti ameliyatı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ameliyattan detaylar JOHANNESBURG - Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki hayvanat bahçesindeki "Makoko" adlı goril, ameliyat edildi.

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Ameliyattan detaylar JOHANNESBURG - Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki hayvanat bahçesindeki "Makoko" adlı goril, ameliyat edildi.

34 yaşındaki Makoko'nun kronik burun akıntısının Güney Afrika Pretorya Üniversitesi Onderstepoort Veterinerlik Fakültesi hastanesinde çekilen tomografi sonucu geniz etinden dolayı olduğu belirlendi. Teşhis sonucu Makoko, hayvanat bahçesindeki veteriner hekimliğindeki ekip tarafından ameliyat edildi.

Kaynak: AA