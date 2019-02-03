Görgü, Nezaket ve Zarafet Eğitimi, Artık Dijital Ortamda

Türkiye'deki ilk online görgü, nezaket, zarafet ve protokol eğitimi sitesi yayın hayatına başladı. Sosyal ve profesyonel yaşam alanlarında doğru iletişime katkı sağlayan görgü ve nezaket kuralları, uzman kişiler tarafından hazırlanan içeriklerle öğrenilirken, programa katılanlar, eğitim sonunda sertifika da alacak.

Türkiye'nin ilk online görgü, nezaket, zarafet ve protokol eğitimi sitesi yayın hayatına başladı. Online görgü, nezaket, zarafet ve protokol eğitimi, sosyal, kurumsal, resmi ortamlarda uyumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan dış görünüş, konuşma ve davranış biçimleri hakkında bilgi veriyor, toplumun her kesiminden bireylerin sosyal ve profesyonel yaşamda fayda sağlayabileceği eğitimler içeriyor. Ayrıca proje kapsamında fiziki ortamlardaki eğitimlere zaman ayıramayan, yeterli bütçesi olmayanlara da istediği konu hakkında eğitim alma imkanı sunuluyor.

Görgü, nezaket, zarafet ve protokol online eğitimi sitesi, iletişim kategorisinde sözlü iletişimde nezaket ve hitap, yüz yüze iletişim, görgü, nezaket, zarafet ve protokol, topluluk önünde konuşma ve sunum, sosyal ağlar; kişisel imaj kategorisinde giyim ve zarafet; sosyal yaşam kategorisinde sofra adabı, davetler, ziyaretler, hediyeleşme ve çiçek sunumu, kamuya açık yerler ve toplu tasıma araçları, kurumsal ve resmi yaşam kategorisinde is hayatında iletişim, görgü ve nezaket ile protokol kuralları eğitimleri veriyor. asegelisim.com ismiyle yayın hayatına başlayan platformda, kişisel gelişimi destekleyecek dersler farklı kategoriler içinde sunuluyor.

"Nezaket ve zarafet farkınızı yansıtır"

İnternet üzerinden verdikleri eğitimle toplumda önemli bir gereksinimi karşılayacaklarını belirten İletişim Eğitimcisi Nükhet Erkoç, "Zaten bu eğitimlerimizi kurumsal firmalarda kamuda birebir kişisel olarak veriyorduk ancak online olarak zaman sorunu yaşayanlar, iş dünyası için de kolaylaştırılmış bir hale getirdik, iyi de oldu" dedi.

Toplumla uyum içinde yaşamak için uyulması gereken kurallar olduğunu belirten Nükhet Erkoç, "Fiziki ortamda ve online eğitimlerimizde en çok dikkat ettiğimiz şey yaşam tarzlarına ve tercihlere saygı. İnsanları ve yaşamı geniş perspektiften bakarak anlayabiliriz. Eğitimlerde farklı bakış açılarına sahip her yaş, cinsiyet, statü ve kültür seviyesinden yetişkin bireyin kişisel gelişimine destek sağlayacak içeriklerimiz bulunuyor. Kariyer planlaması yapanlar, öğrenciler, çalışanlar, yöneticiler zaman kaybı yaşamadan eğitimlere katılabiliyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA