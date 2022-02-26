Görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ'den elektrik teminine ilişkin kurul kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ'den elektrik teminine ilişkin kurul kararı

AA, Firdevs Yüksel - Ekonomi
 - Güncelleme:
Görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ'den elektrik teminine ilişkin kurul kararı

Görevli tedarik şirketleri, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4'üncü tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektriğin takvim yılı bazında yüzde 90'ına kadar olan miktarını Elektrik Üretim AŞ'den (EÜAŞ) temin edebilecek.

Görevli tedarik şirketleri, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4'üncü tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektriğin takvim yılı bazında yüzde 90'ına kadar olan miktarını Elektrik Üretim AŞ'den (EÜAŞ) temin edebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4'üncü tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektrik enerjisinin, takvim yılı bazında yüzde 50'sinden az olmamak kaydıyla yüzde 90'ına kadar olan miktarını EÜAŞ'den temin etmelerine karar verildi.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Enerji, Gazete, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title