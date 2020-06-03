"Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında
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"Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

03.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:15

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli 2 polis memuru, Muğla-Antalya kara yolu Gülağzı mevkisinde uygulama sırasında kural ihlali yapan bir otomobili durdurdu.

Polis ekiplerinin sürücüsünden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmek amacıyla ruhsatı istemesi üzerine, şüpheli E.G'nin "aracın görmezden gelinmesini" isteyerek, içine para gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattığı öne sürüldü.

Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.

Şüpheli, düzenlenen tutanak ve yaka kamerası kayıtları ile adli tahkikatının yapılması amacıyla Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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