Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi işlemi yaptırırken tartıştığı memura hakaret eden E.Ç., kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer memur C.K.'yi kafa atarak hastanelik etti. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından gözaltına alınan E.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Türk-Büro Sen üyeleri, memura saldırıya tepki gösterip, kınadı.

Olay, 21 Ocak günü saat 12.20 sıralarında, Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. Sürücü belgesindeki işlem nedeniyle müdürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, işlemlerdeki aksama nedeniyle görevli kadın memurla tartışmaya başladı. E.Ç.'nin, kadın memura el kol hareketleri yaparak hakaret etmesi üzerine memurlardan C.K., devreye girerek sakinleştirmek istedi. C.K.'ye de tepki gösteren E.Ç., onu da ittirmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında E.Ç., memur C.K.'ye kafa attı. Kavga diğer memurların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakıldı.

Açıklamaya katılan memurlar, 'Memura uzanan eller kırılsın' sloganları attıktan sonra dağıldı.