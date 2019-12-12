Görevlendirme yapılan Suruç'ta hizmet atağı

12.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:22

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde vatandaşlar, belediyenin altyapı, üstyapı, park ve yeşil alan çalışmalarıyla yıllardır hasret kaldıkları hizmetleri almaya başladı.

İçişleri Bakanlığınca yaklaşık bir ay önce yapılan görevlendirmenin ardından ilçede, yaşam standartlarını artıran projeler hızla hayata geçiriliyor.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki altyapı çalışmalarına ve vatandaşların dinlenebilecekleri millet bahçesi, mesire alanları ve parkların yapımına başlayan belediye, merkeze estetik görünüm kazandırmak için de kolları sıvadı.

Suruç Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren belediyede hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Belediyede kurumsal bir yapının olmadığını tespit ettiklerini anlatan Aktaş, kadını, erkeği, genci, yaşlısı her yaştan vatandaşa ulaşmaya çalışarak, yıkılmaz bir gönül köprüsü kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Devletimizin öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanacağız"

Belediye bütçesinin vatandaşa hizmet için olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Bir aylık kısa bir süre zarfında, hibe ve tasarruflar kapsamında yaptığımız girişimler sonucunda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere piyasa değerleri 5 milyon lira olan 3 çöp toplama aracı, 1 iş makinesi (kepçe),1 yol süpürme aracı, 325 adet çöp konteyneri, bin adet ayaklı plastik çöp kovası ile park ve bahçelerde kullanılmak üzere araç gereçler temin edildi. Girişimlerimiz sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen, tamamı hibe olan iş makineleri, önümüzdeki günlerde ilçeye ulaşacak. Devletimizin öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullanacağız. Kurumlarımızla koordine halinde çalışacağız. Bir aylık süre zarfında yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda, hibe yoluyla kısa zamanda araç parkımızı yenilemeye başladık. Halkımıza müjdeler vermeye devam edeceğiz."

50 yıllık su ve kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturuluyor

Aktaş, örnek bir Suruç için ekiplerin sahada çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"İlçenin ihmal edilen 50 yıllık sorunlarını çözüme kavuşturmaya ağırlık veriyoruz. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerimizle aciliyeti bulunan sokaklarımızda drenaj ve kanalizasyon altyapı değiştirme çalışmalarına son hızla devam ediyoruz. Daha güzel ve daha temiz bir Suruç için Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışıyor. Her hafta vatandaşlarımızla halk günü kapsamında bir araya geliyoruz. Onları birebir dinliyor ve sorunlarını, taleplerini not edip ilgili birimlere aktarıyorum. Bu şekilde kısa sürede sorunları hallediyoruz. 'Yapacağım, edeceğim' dönemi bitti."

"Çok kısa bir süre içinde güzel işler ortaya çıktı"

Toplu konut, millet bahçesi projelerinin olduğunu dile getiren Aktaş, bunların hayata geçirilmesi durumunda halkın artık ilçeden ayrılmak istemeyeceğine dikkati çekerek, "Çok kısa bir süre içinde güzel işler ortaya çıktı. İnsanlarımız memnun. İnşallah daha güzel olacak. Göreve başladıktan sonra çıta yükseldi. Sorunları yerinde tespit edip kaynaklarımızı doğru yere harcayınca kısa sürede sıkıntılar ortadan kalkıyor." dedi.

Doğru yerde, doğru projelerle güzel çalışmalar yaptıklarına değinen Aktaş, "Vatandaşımız da bunun farkına varıyor. İlçemize, kullanılmayan Suruç Yatılı Bölge Okulunun yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 100 bin metrekarelik millet bahçesini kazandıracağız. Yerini belirledik, projesinde sona yaklaşıldı, kısa sürede yapımına başlayacağız." diye konuştu.

Suriye'nin Aynularab sınır hattında yapılan Süleyman Şah Dostluk Parkı'nın yanı sıra ilçe merkezinde yeşil alanın genişlemesi için parkların sayısını arttıracaklarını anlatan Aktaş, ilçe merkezini büyük bir meydana kavuşturmak için de projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacaklarını kaydetti.

İlçe genelinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Aktaş, "Suruç'un göbeğinde yer alan Kasap Pazarı, içler acısı bir durumdaydı. 35 yıldır çivi çakılmayan pazarın giriş çıkış kapısını genişleterek altyapısı için gerekli çalışmaları tamamladık. Çevre düzenlemesini yaptık. Zabıta ekiplerimiz de sahada çalışmalarını titizlikle yürütüyor." şeklinde konuştu.

Çınarlarla El Ele Gönül Gönüle Projesi

Aktaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla genç, yaşlı demeden herkese hizmet sunmayı amaçladıklarını aktararak, kırsal mahallelerdeki yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin de geleceğe yönelik kaygı taşımamaları için "Çınarlarla El Ele Gönül Gönüle" projesi kapsamında hareket edeceklerini söyledi.

İlçenin modern halk kütüphanesine kavuşması için girişimlerde bulunduklarını belirten Aktaş, sokak hayvanları için de hayvan barınağı kurulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA