Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden caddelerde "bayram temizliği"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden caddelerde "bayram temizliği"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti.

23.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:51

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik'in talimatıyla harekete geçen temizlik ekipleri, Kovid-19 kapsamında uygulanan kısıtlama dolayısıyla boşalan caddelerde çalışma başlattı.

Atik de kentin işlek yerlerinden Güres Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Atik, Siirt halkının en güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda temizliğe gerekli önemi verdiklerini söyledi.

Kentte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Atik, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz demeden görev başında olacaklarını kaydetti.

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden caddelerde 'bayram temizliği'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Haber
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Haber
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir Haber
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Ramazan Ak Parti
Şu an buradasınız: Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden caddelerde "bayram temizliği" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 22:55:39. #1.15#
title