Görevlendirme Yapılan Belediyeden Iraklı Depremzedelere Yardım

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, Türk Kızılayının iş birliğiyle Irak-İran sınırındaki depremin ardından depremzedeler için bir tır gıda yardımı gönderdi.



Batman Belediyesi önünde düzenlenen törenle 25 ton gıda yardımını taşıyan tır Irak'a uğurlandı.



Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, bu tür doğal afetlerin birer insanlık dramı olduğunu vurguladı.



Depremden duyulan acıya işaret eden Aksoy, bu tür afetlerde ve insanlık dramlarında tüm insanlığın dayanışma içerisinde olması ve herkesin elinden geleni yapmasının bir insanlık görevi olduğunu söyledi.



"O bölgede yaşayan insanlar bizim kardeşlerimizdir. Hem olayın mahiyeti, ağırlığı hem de orada yaşayan insanların bizim için öneminden dolayı duyarsız kalmamız mümkün değildi. Onun için belediye olarak oradaki kardeşlerimiz için ilk etapta bin battaniye gönderdik, şimdi de bir tır gıda malzemesini de oraya sevk ediyoruz." diyen Aksoy, yardımın Türk Kızılayının organizasyonu ile gönderildiğine dikkati çekti.



-"Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine 40 tır insani yardım gönderildi"



Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tezdiğ ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzedeler için 40 tır insani yardım gönderildiğini belirtti.



Türk Kızılayı ekiplerinin sınırın öbür yanında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tezdiğ, depremzedelere giysi, barınma ve yiyecek yardımında bulunulduğunu kaydetti.