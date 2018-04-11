Görevlendirme Yapılan Belediyeden Gençlere Kafe

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince Mardin Artuklu Üniversitesinde " Genç Kafe" açıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kafeye gelen öğrencilerin okuma salonunda ders çalışıp ücretsiz şekilde ikramlardan faydalanabildiğini belirtti.

Yaman, bölgenin en büyük ve modern Gençlik Merkezi ile genç öğrencilere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin yeni projeyle Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde "Genç Kafe" ile hizmeti öğrencilerin ayağına götürüldüğünü söyledi.

Yaman, şunları kaydetti:

"Şehrimize misafir olarak gelen üniversiteli öğrencilerimizin rahat etmeleri için belediyenin imkanlarını seferber ediyoruz. Artuklu Üniversitemizin yaklaşık 12 bin civarında öğrencisi bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı dışarıdan şehrimize geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu doğrultuda bilgi evi, gençlik merkezi ve giysi yıkama merkezi açtık. Daha sonra öğrencileri evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledik ve ihtiyaçlarını giderdik. Belediye olarak imkanlarımızı öncelikli gördüğümüz dezavantajlı gruplar arasındaki öğrenciler için kullanıyoruz."