Görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde toplantı yapıldı İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde görev dağılımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesinde görev dağılımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, değişik kademelerinde görev alacak belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle Belediye Meclis Salonunda toplantı gerçekleştirdi.

Şahin, devlet yönetiminde temel ilkenin sadakat, dürüstlük ve ehliyet olduğunu belirterek, yöneticilere bu üç ilkeye sımsıkı sarılarak işlerini yürütmeleri tavsiyesinde bulundu

Kaynak: AA