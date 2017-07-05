- Görevini yapan İHA muhabiri'ne metro güvenliğinden saldırı



İSTANBUL - Taksim metrosunun asansöründe mahsur kalan vatandaşlara ilişkin haber yapmaya İHA Muhabiri'na metronun güvenlik görevlileri tarafından saldırıldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Öğleden sonra Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim istasyonundaki asansöründe mahsur kalan vatandaşlar ihbarını alan İHA Muhabiri haber refleksiyle olay yerine gitti. Olay sırasında görüntü almaya çalışan İHA Muhabiri'nin işine engel olan metronun güvenlik görevlileri saldırdı. Bir süre hakarette eden metro güvenlik görevlisi, İHA muhabirinin görev yapmasına engel oldu.