Görevini Yapan İha Muhabiri'ne Metro Güvenliğinden Saldırı

Taksim metrosunun asansöründe mahsur kalan vatandaşlara ilişkin haber yapmaya çalışan İHA Muhabiri'na metronun güvenlik görevlileri tarafından saldırıldı. Saldırı anı kameralara yansıdı.



Öğleden sonra Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim istasyonundaki asansöründe mahsur kalan vatandaşlar olduğu ihbarını alan İHA Muhabiri haber refleksiyle olay yerine gitti. Metro güvenlik görevlileri; olay sırasında görüntü almaya çalışan İHA Muhabiri'nin işine engel oldu ve saldırdı. Bir süre hakaret te eden metro güvenlik görevlisi, İHA muhabirinin görev yapmasına engel oldu. - İSTANBUL