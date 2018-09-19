Görevinden Alınıp, Terfi Ettirildi!

ALMANYA'nın Chemnitz kentindeki yabancı düşmanı eylemlerle ilgili demeçlerinden dolayı günlerdir eleştirilere hedef olan Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maassen iç istihbarat başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı. Maassen'ın terfi ettirilmesi, iç istihbarat başkanının azlini talep eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetin sert tepkisine yol açtı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner Maassen'ın müsteşar yapılmasını 'fiyasko' diye niteleyerek 'büyük koalisyon hükümetinin ortağı olan SPD'nin sabrının taşmak üzere olduğunu' söyledi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Maassen yine iç güvenlikten sorumlu olacağı için terfi kararını 'tuhaf' bulduğunu ve İçişleri Bakanı'nın iç istihbarat başkanını bakanlığa almasının Başbakan Merkel'e yöneltilmiş eleştiri anlamına geldiğini söyledi.

SPD genel başkan yardımcılarından Natascha Kohnen ise İçişleri Bakanı Seehofer'in azlini talep etti.

CDU: KARAR SPD'NİN ONAYIYLA ALINDI

Büyük koalisyon ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise kararın SPD'nin onayıyla alındığını hatırlattı. CDU'nin iç politika sözcüsü Armin Schuster ise Maassen ile ilgili tartışmaları gereksiz yere abarttıkları gerekçesiyle SPD'li koalisyon ortaklarını eleştirdi.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, Başbakan Angela Merkel ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile yaptığı görüşmede iç istihbarat başkanının müsteşarlığa atanmasına onay vermişti.

Sosyal Demokrat Parti aşırı sağla mücadeleye uygun olmadığı gerekçesiyle Hans-Georg Maassen'ın Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınmasında ısrar etmiş ve aksi takdirde koalisyon hükümetinin dağılabileceği uyarısında bulunmuştu.

MUHALEFET TEPKİLİ

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda önemli revizyona gidilmesi gerektiğini belirtti. Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan Thomae iç istihbarat başkanının müsteşarlığa terfi ettirilmesinin Başbakan Merkel açısından otorite kaybı anlamına geldiğini ve CSU Genel Başkanı Seehofer'in taleplerini Başbakan Merkel'e bile kabul ettirebildiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Maassen Chemnitz'deki olaylar sırasında yabancılara 'sürek avı' yapıldığına dair ellerinde sağlam bilgi olmadığını söylemiş ve İçişleri Bakanı Seehofer de iç istihbarat başkanına güveninin tam olduğunu açıklamıştı. Maassen İçişleri Bakanlığı'nın asayiş ve siber güvenlikten sorumlu müsteşarlığına getirildi.