Görevinden alınan CHP Antalya eski İl Başkanı Bayar: "Görevden alınmam haksızlık"
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Görevinden alınan CHP Antalya eski İl Başkanı Bayar: "Görevden alınmam haksızlık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Görevinden alınan CHP Antalya eski İl Başkanı Bayar: 'Görevden alınmam haksızlık'

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alındı.

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CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alındı. Nusret Bayar, görevden alınmasının üzerine kamuoyunu bilgilendirme amaçlı yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, görevden alınmasının büyük bir haksızlık olduğunu dile getirerek, "Hukuk, her yerde ve herkes için hukuk" dedi. Bayar'ın görevden alınmasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Görevinden alınan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya eski İl Başkanı Nusret Bayar'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Yıllardır emeğin, hukukun ve halkın savunucusu olduğuna inanarak, özveriyle hizmet ettiğim Partimin Merkez Yönetim Kurulu'nun hakkımda aldığı kararı hayret ve üzüntüyle öğrendim. 1987'den bu yana çeşitli kademelerde hizmet ettiğim CHP'ye 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan il kongremizde örgütümün desteği ile Antalya İl Başkanı seçildim. O günden bu yana İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve tüm ilçe başkanlarımızla tam bir uyum, görüş ve kader birliği içinde çalıştık. Görev sürem boyunca emeğin hakkını, halkın hukukunu ve demokrasiyi savunmak yolunda birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma içten teşekkür ederim. Bunca emeğimin karşılığında, en küçük bir yazılı ya da sözlü uyarı almadan, hiçbir olayla ilgili sorgulanmadan ve hiçbir iddia ile ilgili savunmam alınmadan 'parti ilkelerine, amaçlarına ve çalışma ilkelerine aykırı hareket ettiğim' gerekçesiyle görevden alınmam, anlamak ve açıklamakta güçlük çektiğim büyük bir haksızlıktır. Ülkede yurttaşların hak ve hukukunu korumak için yola çıkan CHP'nin, önce kendi içinde hukuku işletmesini beklemek en doğal hakkımız ve samimiyetin gereğidir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, birtakım çevrelerin haksız, hukuksuz beklentileri doğrultusunda almış olduğu bu karar parti kamuoyunun vicdanını zedelemiştir. Ancak, karar ne yönde olursa olsun, parti içinde de ülke düzeyinde de emeği, insan haklarını, adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Hukuk, her yerde ve herkes için hukuk, saygılarımla." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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