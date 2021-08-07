Görevimiz Tehlikeli 3 konusu nedir? Görevimiz Tehlikeli 3 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Bu akşam ekranlara gelen Görevimiz Tehlikeli 3 filmi merak konusu oldu. Görevimiz Tehlikeli 3'ü izleyen seyirciler oyuncuları ve konusu araştırmaktadır. Peki, Görevimiz Tehlikeli 3 konusu nedir? Görevimiz Tehlikeli 3 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

2006 yılında çıkış yapan aksiyon macera türündeki filmin başrolünde ise Tom Cruise yer alıyor. Bu akşam ekranlara gelen Görevimiz Tehlikeli 3 filmi merak konusu oldu. Görevimiz Tehlikeli 3'ü izleyen seyirciler oyuncuları ve konusu araştırmaktadır. Peki, Görevimiz Tehlikeli 3 konusu nedir? Görevimiz Tehlikeli 3 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde…

GÖREVİMİZ TEHLİKELİ 3 KONUSU NEDİR?

Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...

GÖREVİMİZ TEHLİKELİ 3 OYUNCULARI KİMLER?

• Tom Cruise, Ethan Hunt

• Philip Seymour Hoffman, Owen Davian

• Ving Rhames, Luther Stickell

• Billy Crudup, John Musgrave

• Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade

• Keri Russell, Lindsey Farris

• Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn

• Laurence Fishburne, Theodore Brassel