Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tehlike 4 Hayalet Protokol / Mission Impossible: Ghost Protocol konusu, ne zaman vizyona girdi?

2011 tarihinde beyaz perde de izleyici ile buluşan Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol, gerilim ve aksiyon sahneleriyle izleyenler yoğun ilgi gösterdi. Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filminin yönetmenliğini, 2 Oscar sahibi olan Brad Bird üstlenmiştir. Filmin senaristliğini Josh Appelbaum ve Bruce Geller birlikte yapmışlardır. Filmin oyuncu kadrosunda, Oscar ödülü kazanmış film Top Gun'ın başrolü olan 3 Oscar'a aday gösterilmiş oyuncu Tom Cruise, Michael Nyqvist, 2 Oscar kazanmış olan Precious filminde rol almış olan Paula Patton, Simon Pegg, 6 Oscar kazanmış The Hurt Locker'da oynamış olan 2 Oscar'a aday gösterilmiştir. Oyuncu Jeremy Renner, Vladimir Mashkov ve Samuli Edelmann gibi isimler de filmde yer almaktadır. Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI

Tom Cruise - Ethan Hunt

Jeremy Renner - William Brandt

Simon Pegg -Benji Dunn

Paula Patton - Jane Carter

Michael Nyqvist - Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov

Josh Holloway - Trevor Hanaway

Anil Kapoor - Brij Nath, bir Hint medya kralı

Léa Seydoux - Sabine Moreau

Samuli Edelmann - Marius Wistrom

Ivan Shvedoff - Leonid Lisenker, Hendricks tarafından kodları doğrulamaya zorlanan bir nükleer kod uzmanı

Pavel Kriz - Marek Stefanski

Miraj Grbic - Bogdan

Ilia Volok -The Fog, bir silah tüccarı ve Boğdan'ın kuzeni

Andrej Bestcastnyj - Binbaşı Egorov

Andreas Wisniewski - Sis'in teması

Tom Wilkinson (uncredited) - IMF Sekreteri

Ving Rhames (küçük rol) - Luther Stickel

Michelle Monaghan (küçük rol) - Julia Meade/Hunt, Ethan eşi

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4: HAYALET PROTOKOL FİLMİ KONUSU

Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filmi hemen hemen herkes tarafından beğenilen bir filmdir. Bu film de öyle sıradan bir görevi üstlenmiyorlar. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilen, IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almamaktadır. Ayrıca kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevlerinden biridir. Daha fazlasını merak ediyorsanız 15 Aralık 2021 saat 20.00 de TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

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