Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tehlike 4 Hayalet Protokol / Mission Impossible: Ghost Protocol konusu, ne zaman vizyona girdi?
15 Aralık 2021 tarihinde TRT1 ekranlarında saat 20.00 da yayınlanacak olan Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol (yabancı sinema) sevenleri ile TRT1 ekranlarında buluşuyor. Aksiyon sahnelerin bol olduğu filmde izleyiciler nefesini tutarak ekran karşısına kitleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol konusu nedir?
2011 tarihinde beyaz perde de izleyici ile buluşan Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol, gerilim ve aksiyon sahneleriyle izleyenler yoğun ilgi gösterdi. Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filminin yönetmenliğini, 2 Oscar sahibi olan Brad Bird üstlenmiştir. Filmin senaristliğini Josh Appelbaum ve Bruce Geller birlikte yapmışlardır. Filmin oyuncu kadrosunda, Oscar ödülü kazanmış film Top Gun'ın başrolü olan 3 Oscar'a aday gösterilmiş oyuncu Tom Cruise, Michael Nyqvist, 2 Oscar kazanmış olan Precious filminde rol almış olan Paula Patton, Simon Pegg, 6 Oscar kazanmış The Hurt Locker'da oynamış olan 2 Oscar'a aday gösterilmiştir. Oyuncu Jeremy Renner, Vladimir Mashkov ve Samuli Edelmann gibi isimler de filmde yer almaktadır. Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol oyuncuları kimlerdir? Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI
- Tom Cruise - Ethan Hunt
- Jeremy Renner - William Brandt
- Simon Pegg -Benji Dunn
- Paula Patton - Jane Carter
- Michael Nyqvist - Kurt Hendricks
- Vladimir Mashkov - Anatoly Sidorov
- Josh Holloway - Trevor Hanaway
- Anil Kapoor - Brij Nath, bir Hint medya kralı
- Léa Seydoux - Sabine Moreau
- Samuli Edelmann - Marius Wistrom
- Ivan Shvedoff - Leonid Lisenker, Hendricks tarafından kodları doğrulamaya zorlanan bir nükleer kod uzmanı
- Pavel Kriz - Marek Stefanski
- Miraj Grbic - Bogdan
- Ilia Volok -The Fog, bir silah tüccarı ve Boğdan'ın kuzeni
- Andrej Bestcastnyj - Binbaşı Egorov
- Andreas Wisniewski - Sis'in teması
- Tom Wilkinson (uncredited) - IMF Sekreteri
- Ving Rhames (küçük rol) - Luther Stickel
- Michelle Monaghan (küçük rol) - Julia Meade/Hunt, Ethan eşi
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4: HAYALET PROTOKOL FİLMİ KONUSU
Görevimiz Tehlike 4: Hayalet Protokol filmi hemen hemen herkes tarafından beğenilen bir filmdir. Bu film de öyle sıradan bir görevi üstlenmiyorlar. Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilen, IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, Ghost Protocol adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için kimseden yardım almamaktadır. Ayrıca kimseyle iletişimde olmadan mücadele vereceklerdir. Bu en tehlikeli, en zor görevlerinden biridir. Daha fazlasını merak ediyorsanız 15 Aralık 2021 saat 20.00 de TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.
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