Görevi sona eren Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görevi sona eren Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Görevi sona eren Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Irak'ta görevi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi.

Irak'ta görevi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Bağdat'taki Barış Sarayı'nda görevinin sona ermesi dolayısıyla Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ettiği bildirildi. Yıldız'ın Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde oynadığı rolden övgüyle söz eden Salih, yeni görevinde Yıldız'a başarılar diledi. Görüşmede, iki dost halkın çıkarları doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirme yollarının ele alındığı aktarıldı. Salih ile Yıldızın bölgedeki gelişmeleri ele aldıkları kaydedilen açıklamada, Salih'in bölgede barışın sağlanması, gerilimin düşürülmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çektiği belirtildi. - ERBİL

Görevi sona eren Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Diego Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görevi sona eren Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:44:43. #1.15#
title