Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi
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Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi

Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Şırnak'ta görevi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Ekici'nin cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Şırnak'ta görevi esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Ekici'nin cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Merkez Karakol Komutanlığı binasında aniden rahatsızlanan Uzman Çavuş Murat Ekici yere yığıldı.

Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Beytüşşebab Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ekici, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ekici'nin cenazesi, memleketi Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde yapılan törenle köydeki mezarlığa defnedildi.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Ekici'nin yakınları katıldı.

Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi
Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi
Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Görevi başında kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Ekici Adıyaman'da toprağa verildi - Haberler
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