Görevi Başında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde görev yapan polis memuru Recai Kaya (52), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Burdur nüfusuna kayıtlı polis memuru Recai Kaya, görevi başında kalp krizi geçirmesi üzerine meslektaşları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre tedavi gören Kaya, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm tıbbi müdehaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - Mardin