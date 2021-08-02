Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
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Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda Adana'da görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'a itfaiyede tören düzenlendi Kılınç'ın annesi, "Ölmedi, şaka yaptı deyin.

Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda

Adana'da görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'a itfaiyede tören düzenlendi

Kılınç'ın annesi, "Ölmedi, şaka yaptı deyin. Ben ona damatlık giydirecektim, bu ona reva değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'da görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'a itfaiyede tören düzenlendi. Törende Kılınç'ın annesinin "Ölmedi, şaka yaptı deyin. Ben ona damatlık giydirecektim, bu ona reva değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında, 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında sabahleyin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kılınç'ın cenazesi morgdan alınarak itfaiyede tören düzenlendi.

Tören sırasında Kılınç'ın annesi Selma Kılınç, oğlunun Türk Bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Oğlum ölmedi, şaka yaptı deyin. Oğlum damatlık giyecekti bu hiç yakışmadı" diyerek ağladı.

Baba Hamza Kılınç'ın ise bastonla güçlükle ayakta dururken, "Güzel gözlü oğlum" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Kılınç'ın kız kardeşleri de tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu.

Törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, anne ve babaya sarılıp başsağlığı diledi. Karalar, Kılınç'ın görevi başında hayatını kaybettiği için şehit olduğunu, Kabasakal Mezarlığında itfaiye şehitliğine defnedileceğini söyledi.

Daha sonra Kuran'ı Kerim okunup helallik alındı. Kılınç'ın cenazesi törenin ardından cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda
Son dakika haberi | Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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