Görevi başında kalbine yenik düştü
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Görevi başında kalbine yenik düştü

Görevi başında kalbine yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ubeydullah Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi Ubeydullah Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle saatlerinde görevi başında iken kalp krizi geçiren Ubeydullah Çetin hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ubeydullah Çetin hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğünde Ubeydullah Çetin için tören düzenledi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve protokol üyeleri katıldı.

Herkes tarafından sevilen ve sayılan Ubeydullah Çetin, Hakkari'nin Bağılı köyünde toprağa verildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Görevi başında kalbine yenik düştü
Görevi başında kalbine yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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