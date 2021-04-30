Göreve yeniden atanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçsiper mazbatasını aldı
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Göreve yeniden atanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçsiper mazbatasını aldı

Göreve yeniden atanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçsiper mazbatasını aldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 4 yıl daha üniversiteye, şehre ve ülkeye hayırlı hizmetler yapabilmeyi dilediğini ifade etti.

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 4 yıl daha üniversiteye, şehre ve ülkeye hayırlı hizmetler yapabilmeyi dilediğini ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Tunçsiper'in, YÖK'te düzenlenen törende mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan aldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tunçsiper, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiri ve onayıyla 2. kez rektör olarak atanmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Rektör Tunçsiper, dört yıllık dönemde önemli bir gelişim gösterdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tüm bileşenlerimizle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için gayret gösterdik ve başarılarımıza her geçen gün yenilerini ekledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bu düşüncelerle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Saraç'a, YÖK üyelerimize ve bizlere inanarak desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Geçmiş dönemimizde olduğu gibi önümüzdeki 4 yıllık süreçte de üniversitemize, şehrimize ve ülkemize daha çok ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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