Göreve giderken kalp krizinden ölen aile hekimi toprağa verildi

03.09.2019 16:00

Kırşehir'de, Çiçekdağı ilçesindeki görevine giderken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden eski Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Mehmet Yetkiner için daha önce görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Çiçekdağı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan Yetkiner'in kızı Hatice Yetkiner, kendisinin de tıp fakültesinde eğitim gördüğünü, mezun olup bu hastanede görevi devralacağını söyledi.

Yetkiner'in cenazesi, Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, Yetkiner'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA