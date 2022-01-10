Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)

BURSA (DHA) - KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.