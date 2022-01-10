Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

KİMLİKLERİ BELLİ OLDUBursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu.

BURSA (DHA) - KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.


Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

Yakınlarının haber alamadığı genç, eve giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu

 19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

19 kişinin öldüğü yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı

 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title