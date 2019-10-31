Göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralı

Göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralı

Göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralıERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli yaralandı.

31.10.2019 10:06
Göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralı

Göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, bugün saat 08. 45 sıralarında Erzincan Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 2 jandarma personelinin bulunduğu 24 AAF 608 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 200 metre sürüklenerek şarampole uçtu. Kazada 2 asker yaralandı. Ambulanslarla Mengücek Gazi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerden birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Göreve giden askerler kaza yaptı: 2 yaralı
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