Göreve geldiğinden beri ABD'de 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılan Başkan Joe Biden Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Göreve geldiğinden beri ABD'de 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılan Başkan Joe Biden Açıklaması

26.02.2021 00:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:26
Göreve geldiğinden beri ABD'de 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılan Başkan Joe Biden Açıklaması

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiği günden bu yana 50 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılırken, ülkedeki toplam aşı sayısı 66 milyon doza ulaştı.

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiği günden bu yana 50 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılırken, ülkedeki toplam aşı sayısı 66 milyon doza ulaştı.

ABD'de yeni yönetim döneminde yapılan 50 milyonuncu doz Kovid-19 aşısı, Biden'ın katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Biden, Kovid-19'a karşı etkili bir süreç yürütmeye çalıştıklarının altını çizerek, "50. milyonuncu doz aşı bir zafer değil. Her şey henüz tamir edilmedi. Gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

Normalleşmenin ne zaman olacağına dair net bir tarih veremeyeceklerini vurgulayan Biden, işlerin bir an önce yoluna girmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Biden, aşı programlarının hızla ilerlediğini belirtirken, "Aşı programımızın hızına kanıp, gardımızı düşürmeyelim. Tanrı aşkına maskelerinizi takın." uyarısında bulundu.

Biden yönetiminin göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılırken, Trump yönetiminden beri ülkede yapılan Kovid-19 aşısı ise toplam 66 milyon doza ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Umut Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göreve geldiğinden beri ABD'de 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılan Başkan Joe Biden Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 00:33:00. #1.16#
title