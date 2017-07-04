Göreve Bugün Başlayan Samsun Valisinin Adını Kullanıp Dolandırıcılık Yapmak İstediler

SAMSUN Valisi Osman Kaymak'ın göreve başladığı gün adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kimliği belirsiz kişi veya kişiler polis tarafından aranıyor.



Valiler kararnamesinin açıklanması ardından Tunceli'den Samsun Valiliği'ne atanan Osman Kaymak, bugün görevine başladı. Vali Kaymak'ın göreve başladığı gün kimliği belirsiz kişi veya kişiler bazı şirket, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayıp kendisini 'Samsun Valisi Osman Kaymak' olarak tanıtıp ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak bahanesiyle iban numarası ve hesap numarası vererek dolandırıcılığa kalkıştıkları iddia edildi. Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önce de bir kaç kez uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen, maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kuruluş ve işadamlarını telefonla arayarak, kendisini Samsun Valisi Osman Kaymak olarak tanıtıp, ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak bahanesiyle iban numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları tespit edilmiştir. Başta Sayın Valimiz olmak üzere; Valiliğimizde görev yapan hiçbir Vali Yardımcımızın, il müdürlerimizin, şube müdürlerimizin veya diğer valiliğimiz çalışanlarının böyle bir talebi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattı'na müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır."



- Samsun