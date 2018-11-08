Göreve Başlayan Vali Şahin: Batman 2'nci Gaziantep Olabilir

BATMAN'a atanan ve yeni görevine başlayan Vali Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasında Batman'ın 2'nci Gaziantep olabileceğini söyleyerek "Eğitim, sanayi ve turizm önceliğimiz olacak. Batman, bir umut şehridir, istikbal vadeden bir şehirdir" dedi.

Batman'ın 15'inci Valisi olarak göreve başlayan Hulusi Şahin, dün akşam geldiği Batman'da, karşılama töreni istemedi. Valilik makamında düzenlediği basın toplantısında göreve atanmasından ötürü şahsına gösterilen teveccühe teşekkür eden Vali Şahin, "Bütün kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve tasarruf temel ilkelerimiz olacaktır. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı bir anlayış ile sunacağız. İnsanımızı gereksiz bürokrasi ile boğmayacağız. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde halkımıza mümkün olan bütün kolaylıkları göstereceğiz. Bütün terör örgütleri ile amansız mücadelemizi son terörist etkisiz hale gelene kadar yılmadan devam ettireceğiz" diye konuştu.

Batman'ın sanayi, tarım ve turizm potansiyelinin farkında olduğunu belirten Şahin, "Batman'ın bir petrol şehri olduğunu, verimli toprakları ile tarımda söz sahibi olduğunu ve büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu biliyorum. Sanayide, tarımda ve turizmde büyük atılımların takipçisi olacağız. Ancak önceliklerimizin en tepesinde tüm dikkatimizi vereceğimiz, kaynaklarımızı akıtacağımız ve şehrimizin bütün kesimlerinin desteğini isteyeceğimiz bir alan olacak; eğitim. Okul öncesinden yükseköğretime, halk eğitimden mesleki eğitime kadar eğitim hizmetlerinin her yönü ile yakından ilgileneceğiz. İnsanımızı iyi yetiştirmek birinci önceliğimiz olacaktır. Elbirliği ile inşallah Batman'ı eğitimde bölgenin yıldızı yapacağız" diye konuştu.

'BATMAN, 2'NCİ ANTEP OLABİLİR'

Sanayi ve istihdamda Batman'ın altyapısının istenilen düzeyde olduğunu anlatan Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Eğitimde Kırşehir nasıl başarıyı yakaladıysa Batman'ın da bu alanda söz sahibi olacağına inanıyorum. Çünkü Batman'ın gençleri çok zeki. Öğrencilerimizi en yüksek üniversitelere göndereceğiz. Her şeyin başı eğitim olduğu gibi sanayide de Batman'ın aşama kaydetmesi için çaba sarf edeceğiz. Batman'ın Organize Sanayi Bölgesi'nin geliştirilmesi için de çalışacağız. Hatta ikinci Organize Sanayi Bölgesi için girişimlerimiz olacak. Batman, sanayide Gaziantep modelini yakalayabilir. Sanayide büyük potansiyelimiz var. Özellikle tekstil, Batman için çok iyi bir alan. Bu sektörü daha da geliştireceğiz."

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