Göreve başlayan öğretmenlere tekneyle Samsat tanıtıldı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere tekne turu ile ilçe tanıtıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde göreve başlayan aday öğretmenlere tekne turu ile ilçe tanıtıldı.

Bu yıl öğretmenlik mesleğine adım atan 16 aday öğretmenin göreve başlaması dolayısıyla hazırlanan yetiştirme programı kapsamında, şehir kimliğini tanıma etkinliği düzenlendi.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, şube müdürleri ve diğer ilgililer nezaretinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında tekne ile 1988 yılında Atatürk Baraj Gölü altında kalan Samsat ilçesinin bulunduğu yere gidilerek, Kommagene Krallığının başkenti olan eski Samsat'ın tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verildi.

Sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret eden aday öğretmenler Samsat Belediye Başkanlığınca faaliyete geçirilen Atatürk Baraj Gölü üzerindeki zipline (kaytel) parkurunda kayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde bir dönüşüm yaşandığını belirterek, bütün Türkiye'deki öğretmenleri Samsat ilçesindeki güzellikleri görmeye davet ettiğini ifade etti.

Akın, "Bu gün aday öğretmenleri yetiştirme kapsamında ilçemize atanan 16 öğretmenimize bir baraj turu yaptırmak istedik. İlçemizde bir dönüşüm yaşanmakta. Tekne turu ve zipline'de kaymak için Samsat'a herkesi bekliyoruz. Bütün Türkiye'deki öğretmenlerimizi ilçemize bekliyoruz. Kentsel ve turistik açıdan gelişime açık olan bir yerdeyiz. Bize bu fırsatı veren Belediye Başkanımız Halil Fırat'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Oldukça keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen öğretmenler ise programda emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA