Görevdeyken Ölen Vali İsminin Yaşatıldığını Okulda Anıldı

Sivas Valisi olarak görev yaparken amansız bir hastalık nedeniyle 21 Şubat 2014 tarihinde hayatını kaybeden ve Sivas'a önemli hizmetlerde bulunan Vali Zübeyir Kemelek'in vefatının 5'inci yıl dönümü nedeniyle isminin yaşatıldığı okulda anma programı düzenlendi.

Merhum Zübeyir Kemelek'in adını taşıyan Zübeyir Kemelek İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından program Sivas Valiliği Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından merhum Kemelek'in Sivas'ta görev yaptığı dönemde çalışmalarından oluşan sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Merhum Kemelek'in birçok ilde ve ilçede görev yaptığını kaydeden Sivas Valisi Salih Ayhan, Kemelek'in hayat yolculuğunun Sivas'ta noktalandığını söyledi. Zübeyir Kemelek ile yaklaşık 2 yıl çalıştığını hatırlatan Vali Ayhan, "Nezaketi, beyefendiliği, kibarlığı, devlet adamlığı, hakka ve hukuka riayeti çok örnek bir insandı. Ondan çok şey öğrendim. Her gittiği yerde bir çivisi değil, koca koca çınarları oldu. Bu okulda eğitim gören siz öğrenciler en güzel örneklerisiniz. Zübeyir Kemelek Sivaslıların gönlünde taht kurdu. Sivaslılar onu çok benimsedi, o Sivas'ı çok sevdi. Vefatında 'Bir Şehir Ona Ağladı' diye haber başlıkları atıldı. Bu herkese nasip olmaz. 21 Şubat günü bütün şehir mahzundu, bütün şehir hüzünlüydü ve o gün çok güzel bir şekilde uğurlandı. Herkes bir gün ayrılacak bu dünyadan önemli olan imanıyla ve eserleriyle gidebilmek. İşte bu okul onun eseridir. Onu hep hatırlayın ve dua edin." dedi.

Daha sonra okulda Merhum Kemelek'in anısına oluşturan Vali Zübeyir Kelemek Köşesi'nin açılışı yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA