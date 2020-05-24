Görevden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu kaza yaptı Görevden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu kaza yaptı Bursa'da arefe günü mesailerini tamamladıktan sonra yorgun bir şekilde iftara yetişmeye çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu, kaza yaptı.

Görevden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu kaza yaptı BURSA - Bursa'da arefe günü mesailerini tamamladıktan sonra yorgun bir şekilde iftara yetişmeye çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu, kaza yaptı. Araçta bulunan 2 kişi yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza, merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ABY 304 plakalı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Arefe günü mesailerini tamamladıktan sonra evlerine gitmek için harekete geçti. Erikli Caddesi üzerine geldiklerinde yorgunluktan bitap düşen ekip şoförü, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan çöp kovasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil yan yattı. Meydana gelen gürültü nedeniyle evlerinden çıkıp kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken yaralıların araçtan çıkmasına yardım etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 2 yaralıya ayakta müdahalede bulundu. Kaza sonucu yan yatan araç çekici yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. Kaynak: İHA