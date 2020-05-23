Görevden dönen Vefa Destek Grubu kaza yaptı
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Görevden dönen Vefa Destek Grubu kaza yaptı

Bursa'da arife günü mesailerini tamamladıktan sonra iftara yetişmeye çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi kaza yaptı.

Görevden dönen Vefa Destek Grubu kaza yaptı
23.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:06

Bursa'da arife günü mesailerini tamamladıktan sonra iftara yetişmeye çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi kaza yaptı. Araçta bulunan 2 kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, merkez Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ABY 304 plakalı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, arife günü mesailerini tamamladıktan sonra evlerine gitmek için harekete geçti. Erikli Caddesi üzerinde sürücünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan çöp kovasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil yan yattı. Meydana gelen gürültü nedeniyle evlerinden çıkıp kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken yaralıların araçtan çıkmasına yardım etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan 2 yaralıya ayakta müdahalede bulundu.

Kaza sonucu yan yatan araç çekici yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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