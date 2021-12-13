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GÖREVDEN DÖNEN POLİSLERİN DURDURDUĞU ARACIN SÜRÜCÜSÜ TÜFEKLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Seben ilçesinden görevden dönen polislerin, yolda zikzak çizdiği için şüphelenip durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız pompalı tüfekle yakalanan Suat Ö. gözaltına alındı.

SEBEN, BOLU (DHA) - BOLU'nun Seben ilçesinden görevden dönen polislerin, yolda zikzak çizdiği için şüphelenip durdurduğu hafif ticari araçta ruhsatsız pompalı tüfekle yakalanan Suat Ö. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Seben- Bolu yolunda meydana geldi. Seben ilçesinden Bolu istikametine giden bir hafif ticari aracın yolda zikzak çizerek ilerlemesini gören Seben ilçesinden görevden dönen iki polis, aracı durdurdu. Polisler, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine kimliğini vermesini istedi. Polisler bu sırada araçta koltuk üzerinde pompalı av tüfeğini fark etti. Araçtan indirilen sürücüye polis memurları tarafından kelepçe takıldı ve araçta bulunan ruhsatsız olduğu belirlenen pompalı av tüfeği alındı. Jandarma bölgesi olması sebebiyle olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Suat Ö. daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerine pompalı tüfekle birlikte teslim edildi. Suat Ö. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı

GÖREVDEN DÖNEN POLİSLERİN DURDURDUĞU ARACIN SÜRÜCÜSÜ TÜFEKLE YAKALANDI

GÖREVDEN DÖNEN POLİSLERİN DURDURDUĞU ARACIN SÜRÜCÜSÜ TÜFEKLE YAKALANDI

GÖREVDEN DÖNEN POLİSLERİN DURDURDUĞU ARACIN SÜRÜCÜSÜ TÜFEKLE YAKALANDI

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