Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haberler

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Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Görevden ayrılan Pakdemirli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Yeni bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.

TARIM ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Yeni bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.

Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, cumhurbaşkanı, Tarım, Politika, Haberler

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