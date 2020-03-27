Görevden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı Iğdır'da görevinden uzaklaştırılan Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Iğdır'da görevinden uzaklaştırılan Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma kararının ardından görevinden uzaklaştırılan Safa, gözaltına alındı.

Safa, jandarmadaki sorgusunun ardından "güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen canlı kalkan eylemlerine katılma", "sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapma", "örgüt yandaşları tarafından verilen programlara katılma" ve "terör örgütünü övücü nitelikte basın açıklaması yapma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Safa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan çeşitli soruşturma ve davalar bulunduğu için görevden alınan Safa'nın yerine, Iğdır Valiliğince Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA