Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkezi tarafından görevden alınan Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, partiden istifa etti.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkezi tarafından görevden alınan Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, partiden istifa etti.

Murat Dağhan, DEVA Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada parti tüzüğünün gerektiği şekilde işletilmediğini söyledi. Dağhan, düzenlediği basın toplantısında kendisiyle birlikte Alacakaya, Kovancılar, Keban ve merkez ilçeden 107 kişinin partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Kendisine yönelik bir kalkışmanın olduğunu öne süren Dağhan, kalkışmanın ardından tüzük kapsamında disiplin sürecinin başlatılmadığını belirterek, şunları söyledi: "Elazığ il teşkilatı büyük kongreye müteakip teşkilat içi bir kalkışma harekatına maruz kalmıştır. Bunu genel merkeze sözlü ve yazılı olarak birçok defa paylaşıp ve disiplin sürecinin başlatılmasını istedik. Ancak geçen zaman zarfında genel merkez ve bu kalkışmayı tüzük kapsamında ele alma ve çözümleme yoluna gitmemiştir. Bununla birlikte hangi gerekçe olursa olsun hukuku parti içerisinde bile istemeyen bir partinin Türkiye'nin sorunlarına derman olacağına artık inanmıyoruz. Tüzüğü işletemeyen genel merkezin yeni il başkanı arayışlarına girmiş olduğunu büyük bir hayal kırıklığı ile öğrenmemiz ve bunu adaletle bağdaştıramamamız hasebiyle bütün yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçedeki arkadaşlar, disiplin kurulu üyeleriyle birlikte istifa ediyoruz. Bizi istemeyen bir partide görev yapacak kadar da haysiyetsiz değiliz. Böyle devam ederse bu dik duruşu ve haysiyetli siyaseti benimseyen diğer arkadaşların da yakın zamanda hepsinin istifa edeceğine inanıyorum" dedi.

Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti
Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti
Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Necip Uysal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:56:33. #1.14#
title