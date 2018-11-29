Görevden Alınan CHP Merkez İlçe Başkanı Korkmaz: "Başarısız Genel Merkez, Başarılı İlçe Örgütünü...

Görevden alınan CHP Merkez İlçe Başkanı Korkmaz: "Başarısız genel merkez, başarılı ilçe örgütünü aldı"

KIRŞEHİR – CHP Genel Merkezi tarafından İlçe Başkanı iken görevden alınan Selçuk Korkmaz, başarısız CHP genel merkezinin başarılı ilçe örgütünü görevden aldığını söyledi.

Genel Merkez MYK kararı ile tesviye edilen eski ilçe başkanı yaptığı açıklamada, Kırşehir'de başarılı ilçe örgütü olduklarını belirtti. Parti binasında yönetim kurulu ile birlikte açıklamada bulunan görevden alınan İlçe Başkanı Korkmaz, "CHP'nin baraj altı kaldığı dönemde İl Gençlik Kolları üyesiydim. Gençlik Kolları Başkanlığı görevi yaptım. Sonrasında ilçe yönetim kurulu üyeliği ve 17 Aralık 2017 tarihinde ise kongre delegelerinin takdiri ile ilçe başkanlığı görevini aldık" dedi.

Göreve geldikten sonra CHP'nin Kırşehir'de ivme yakaladığını anlatan eski İlçe Başkanı Korkmaz, "2015 yılında CHP bir seçim yaşadı. O seçimde CHP yüzde 17.4 oy aldı. Sonrasında yaşanan 2-4 Haziran seçimlerinde CHP oy oranını yüzde 27'ye çıkarttı.

16 yıl sonra Kırşehir'de CHP'ye milletvekili kazandırmış bir örgüttük. 9 bin oy artışı sağlayan ve Türkiye'nin en başarılı il ve ilçe örgütüydük. 26 Kasım tarihinde ise MYK tarafından yüzde 22 oy almış başarısız bir Genel Merkez, Türkiye'de büyük sıçrama yapmış başarılı ilçe örgütünü görevden almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçilmiş Belediye Başkanlarını görevden aldığı zaman itiraz etmiştik. Bugün görüyoruz ki; Genel Başkan ve MYK kongreden çıkmış il ve ilçe örgütlerini görevden almaktadır. Genel Merkez tarafından alınmamızın özünde sözde CHP'li olanlar da CHP'yi dizayn etme fırsatı bulmuştur. CHP üyesi olmanın risk oluşturduğu dönemlerde CHP'ye hizmet etmenin onurunu yaşamaktayız" diye konuştu.

CHP'nin birilerinin egolarını tatmin edecek bir siyasi parti olmadığını ifade eden eski ilçe başkanı Korkmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu İsmet Paşa'nın, Ecevit'in, Deniz Baykal'ın kurduğu eski bir CHP'dir. Yeni CHP değildir. İtirazımız CHP'nin altı ok ilkesinden kopmasıdır. Andımız konusuna CHP Genel Başkanı bir tek kelime ile bile konuya değinmedi. El alem ne der diye siyaset yapılırsa CHP iktidar olamaz. Genel Başkan üye yapısı sağlıklı değil diyor, bu sağlıksız üye CHP Genel Başkanını seçmiştir. CHP' de onun şunun bunun askeri söylemleri yanlıştır. Bir asker arıyorsanız herkes Mustafa Kemal'in askeridir."