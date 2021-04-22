Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: "İtiraz hakkımı kullanacağım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: "İtiraz hakkımı kullanacağım"

Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: 'İtiraz hakkımı kullanacağım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından görevden alınan Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Kılbaş, itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından görevden alınan Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Kılbaş, itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Görevden alınan Kılbaş, Atatürkçü Düşünce Derneği bürosu önünde açık havada basın açıklaması yaptı.

Kılbaş, gerek genel merkezin gerekse il başkanlığının tevdi ettiği bütün görevleri yerine getirdiklerini belirterek, "Herhangi bir spekülasyona, asılsız bir yoruma hasıl olmamak için bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum, takdir kıymetli hemşerilerimin. Görevden alınmamızın gerekçesi biraz öncede belirttiğim gibi bir türlü anlam veremediğim parti görev ve sorumluluklarını yerine getiremememizmiş. Tüzük çok açık ve net, il yönetimi tabi ki ilçeleri görevden alabilir. Gerekçede belli zaten. 5 kişilik bir kayyum heyeti atanır. 30 gün içinde seçime gider. Tabi ki ülkemiz bir pandemi sürecinden geçiyor. Belki uzayabilir bu süreç. Parti tasarrufudur kayyumla alakalı herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.

5 gün içinde itiraz hakkını kullanacağını ifade eden Kılbaş, "Yasa demiş ki bir ilçeyi il yönetimi görevden alabilir. Ancak 5 gün içinde de itiraz etme hakkı vermiş bana. ve ben bu itiraz hakkımı tabi ki kullanacağım. Unutmayın siyaset uzun soluklu bir yarıştır. Önemli olan sizlerin karşısına çıkıp sorularınıza dürüst bir şekilde cevap verip, neden görevden alındığımı bu şekilde açıklayabiliyorsam bu benim için bir madalyadır. Çünkü çalmadım, çünkü çırpmadım, yalan söylemedim yolsuzluk yapmadım. Ahlaksızlık yapmadım. O sebepten ötürü karşınızda dimdik ayaktayım" diye konuştu.

İlçe başkanı ve yönetiminin görevden alınmasına dair Mersin İl Yönetim Kurulu'nun kararında "Erdemli İlçe Başkanı Mustafa Kılbaş ve Erdemli ilçe yönetim kurulu üyelerinin, yasalarda, tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle, parti tüzüğünün 25/2 maddesi uyarınca görevden alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. - MERSİN

Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: 'İtiraz hakkımı kullanacağım'
Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: 'İtiraz hakkımı kullanacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görevden alınan CHP İlçe Başkanı Kılbaş: "İtiraz hakkımı kullanacağım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:48:17. #1.14#

title