'Görevden alınan belediye başkanlarıyla halkın iradesi hiçe sayıldı; AİHM yolu açık gözükmüyor'

20.08.2019 18:29

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıçlarından Rıza Türmen, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden alınma kararıyla, halkın iradesinin adeta hiçe sayıldığını bildirdi.

Konu ile Euronews'e konuşan Türmen, görevden alınanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) veya Anayasa Mahkemesi'ne gitmeleri halinde ise bu iki mahkemenin konuyu dar kapsamda değerlendirdiği için şanslarının fazla olmadığı görüşünü dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle