Görevden alınan ABD'li yetkili, Pompeo'nun Suudilere silah satışı talimatını inceliyormuş ABD'de cuma günü görevinden alınan Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick'in kovulmadan önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturduğu belirtildi.

ABD'de cuma günü görevinden alınan Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick'in kovulmadan önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturduğu belirtildi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, CNN kanalına konuşarak, Linick'in yaptığı soruşturmalara ve görevinden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Linick'in birkaç farklı nedenden dolayı Başkan Donald Trump tarafından kovulduğunu kaydeden Engel, "Linick'in ofisi, benden gelen istek üzerine Trump'ın Suudi Arabistan'a silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesi meselesini inceliyordu. Şu an resim tam net olmasa da Bakan Pompeo'nun Linick'i yaptığı soruşturmayı tamamlayamadan atılmasını sağlaması rahatsızlık vericidir." dedi.

Engel, ayrıca Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturmasının da Linick'in kovulmasında rol oynadığını ifade etti.

Herhangi bir kamu görevlisinin işini yapmasından dolayı atılmasının hukuka ve yasalara aykırı olduğunu vurgulayan Engel, Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komitelerinin konuya ilişkin inceleme başlatacağını duyurdu.

Bununla birlikte Pompeo'nun bazı bakanlık çalışanlarını kendisine ait köpeği gezdirmek, kuru temizleme işleri ve ailesi için yemek randevusu almak gibi alakasız işlerle görevlendirdiği ileri sürülürken, Linick'in düzenlediği soruşturma kapsamında bu konuları da incelediği kaydedildi.

Öte yandan konuya ilişkin medyaya açıklamalarda bulunan bazı Beyaz Saray yetkililer ise bazı kamu görevlilerinin hükümete karşı "derin devlet" gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

Amerikan ABC News kanalına konuşan Beyaz Saray danışmanlarından Peter Navarro, Linick'e atıfta bulunarak, "Bazılarının derin devlet olarak tanımladıkları önemli problemlerimiz var." dedi.

Kaynak: AA