Görevden Alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart Görevimdeki Son Gün. Trump ile...

Görevden Alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart Görevimdeki Son Gün. Trump ile...

IHAAW214130-SIY/13-03-2018 - Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. Irak ve Suriye’de yapılacak çok şey var" dedi.

Görevden Alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson,

IHAAW214130-SIY/13-03-2018

- Görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. Irak ve Suriye'de yapılacak çok şey var" dedi. 13.03.2018 21: 41: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

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