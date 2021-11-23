Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonuçları-Duyuru

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak 14/06/2021 - 15/10/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına ilişkin sonuçlar aşağıda ekler halinde açıklanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 3 (üç) iş günü içerisinde (25 Kasım Perşembe Günü Saat: 18. 00'e kadar) dilekçe ile şahsen veya birim/İl Müdürlüğü vasıtasıyla Afad Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kuruluna yapacaklardır.

Usule uygun yapılmayan itirazlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imzası ve adresi olmayan itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar en geç 7 (yedi) iş günü içinde AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca incelenerek sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. İtirazlar üzerine AFAD Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu tarafından verilecek kararlar kesindir.

Başarı listeleri ile tercih sürecine ilişkin bilgiler Başkanlığımız afad. gov. tr web adresinde daha sonra yayımlanacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

EKLER

EK-1 "AFET VE ACİL DURUM ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRÜ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-2 "ŞUBE MÜDÜRÜ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-3 "ŞEF" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-4 "EĞİTİM UZMANI" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-5 "SİVİL SAVUNMA UZMANI" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-6 "SANTRAL MEMURU, SATINALMA MEMURU, ANBAR MEMURU, MEMUR, V. H. K. İ. "

UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-7 "AVUKAT" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-8 "MİMAR" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-9 "BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-10 "İNŞAAT MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-11 "ÇEVRE MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-12 "KİMYA MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-13 "JEOLOJİ MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-14 "JEOFİZİK MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-15 "HARİTA MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-16 "ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-17 "MAKİNE MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-18 "ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-19 "TEKNİKER" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-20 "TEKNİSYEN" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-21 "SOSYAL ÇALIŞMACI" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

EK-22 "ÖĞRETMEN" UNVANLI KADRO SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

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