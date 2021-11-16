GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

04/07/2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından 26/09/2021 tarihinde yapılmıştır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10 ncu maddesinde;

"Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. "

Yönetmeliğin 12 nci maddesinde;

"Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. "

Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde;

"Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. "

"Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. " Denilmektedir.

Yukarıda anılan usul, esas ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemiz personellerinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlara 22/11/2021 tarihi Pazartesi günü Encümen Toplantı Salonunda 13: 00 ile 17. 30 saatleri arasında da sözlü sınav yapılacaktır.

Ekli listede yer alan yazılı sınav sonuçlarına göre başarılı olanların anılan gün ve saate Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

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