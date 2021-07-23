Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru

DUYURUBaşkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak devam etmekte olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Sözlü Aşaması, Rize ve Artvin illerimizde meyana gelen sel ve su baskınları afeti...