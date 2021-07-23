Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru
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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavlarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru
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DUYURUBaşkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak devam etmekte olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Sözlü Aşaması, Rize ve Artvin illerimizde meyana gelen sel ve su baskınları afeti...

DUYURU

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak devam etmekte olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Sözlü Aşaması, Rize ve Artvin illerimizde meyana gelen sel ve su baskınları afeti nedeniyle ertelenmiştir. Ertelenen sınavlara ilişkin sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ERTELENEN SÖZLÜ SINAVLARA İLİŞKİN BELİRLENEN SINAV TARİHLERİ

Şube Müdürü Unvanlı Kadroların Sözlü Sınav Tarihleri Ertelenen Sınav Tarihleri Yeni Sınav Tarihleri

27, 28, 29 Temmuz 2021 10, 11, 12 Ağustos 2021

2, 3, 4, 5 Ağustos 2021 16, 17, 18, 19 Ağustos 2021

Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Memur Grubu Unvanlı Kadroların Sözlü Sınav Tarihleri

Ertelenen Sınav Tarihleri Yeni Sınav Tarihleri

26, 27, 28, 29 Temmuz 2021 9, 10, 11, 12 Ağustos 2021

2, 3, 4, 5 Ağustos 2021 16, 17, 18, 19 Ağustos 2021

Unvan Değişikliğine Tabi Kadroların Sözlü Sınav Tarihleri

Ertelenen Sınav Tarihleri Yeni Sınav Tarihleri

2, 3, 4, 5 Ağustos 2021 16, 17, 18, 19 Ağustos 2021

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

Kaynak: Habermetre

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