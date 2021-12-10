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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Yeni

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI SINAV SONUÇLARI17. 10. 2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Şube Müdürü unvanı için, yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı durumları aşağıdaki linktedir.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI SINAV SONUÇLARI

17. 10. 2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Şube Müdürü unvanı için, yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı durumları aşağıdaki linktedir.

Şube Müdürü için tıklayınız.

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