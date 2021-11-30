Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları Yeni

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUÇLARI

17. 10. 2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre; 22. 11. 2021-23. 11. 2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adayların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı durumları için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Şube Müdürü için tıklayınız.

Şef için tıklayınız.

Memur için tıklayınız.

Tekniker (Otobüs Kaptanlığı) için tıklayınız.

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