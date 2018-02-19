Görevde Kalp Krizi Geçiren Polis Yaşamını Yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recai Kaya (52), görevi başındayken kalp krizi geçirdi.

Meslektaşları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi memleketi Burdur'a gönderildi.