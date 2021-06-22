Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı
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Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı

Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde görev yerleri değişen güvenlik güçleri için tören düzenlendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde görev yerleri değişen güvenlik güçleri için tören düzenlendi.

Hanönü İlçe Jandarma Bölük komutanlığında görevli astsubay ve uzman çavuşların tayinlerinin çıkması üzerine Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde tören düzenlendi. İlçe kaymakamı Hasan Ali Kurt, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız ilçe müftüsü Ali Çelebi, merkez muhtarı Yusuf Yılmaz'ın katıldığı törende tayini çıkan astsubay ve uzman çavuşlara plaket verildi. İlçe müftüsü Ali Çelebi'nin dualarının arından güvenlik güçleri yeni görevlerine uğurlandı. - KASTAMONU

Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı
Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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