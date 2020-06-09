Görev yeri haksız şekilde değiştirilen işçi hukuk mücadelesini kazandı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yeni görev yerine gitmediği gerekçesiyle işten çıkarılan ve tazminat talebi yerel mahkemece reddedilen işçiye, yer değişikliğinin ihtiyaca dayalı olmadığı ve nakil yetkisinin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle 7 bin liralık tazminatının faiziyle ödenmesine...

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yeni görev yerine gitmediği gerekçesiyle işten çıkarılan ve tazminat talebi yerel mahkemece reddedilen işçiye, yer değişikliğinin ihtiyaca dayalı olmadığı ve nakil yetkisinin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle 7 bin liralık tazminatının faiziyle ödenmesine karar verdi.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 yıl önce elektrik sayaçları okuması yapan bir firmada çalışan işçi S.A'nın görev yeri işvereni tarafından değiştirildi. Firma yetkililerine itiraz eden ve bu sırada işverenin yeni görev yerinde işe başlamadığı gerekçesiyle işten çıkardığı S.A, hukuk mücadelesi başlattı.

Kahramanmaraş 3. İş Mahkemesinde görülen davada, kıdem tazminatı talebi reddedildi. Konuyu üst mahkemeye taşıyan S.A, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, dosyadaki incelemesinin ardından kararını açıkladı.

Kararda, dosya kapsamındaki belgeler ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar hizmet sözleşmesinde açıkça nakil yetkisi düzenlenmiş ise de işverenin bu yetkisini ancak işin gereklerine uygun surette kullanabileceği belirtildi.

"Nakil yetkisi kötü niyetli"

Dosya kapsamındaki bilgi, belge ve beyanlardan işverenin görev yerindeki değişikliğinin işin gereği kapsamında ihtiyaca dayalı olmadığı, nakil yetkisinin kötüye kullanıldığının ispatlandığı ifade edilen kararda, bu nedenle yerel mahkemenin kararının "hatalı değerlendirme" gerekçesiyle reddine karar verildiği aktarıldı.

İşçinin kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar veren daire, işverenin yaklaşık 7 bin lirayı faiziyle birlikte işçiye ödemesine hükmetti.

S.A'nın avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları hukuk mücadelesini kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dairenin, gerekçelerini haklı bulduğunu ifade eden Akıllar, şöyle devam etti:

"Kararın gerekçesinde de tayinlerin, değişikliklerin, nakillerin haksız ve kötü niyetli olmaması, ihtiyaç kapsamında olması, işçinin iş koşullarını ağırlaştırmaması ve bütün bunların bir denge içerisinde ilerlemesi kapsamında olması gerektiğini belirtildi. Davaya konu olayda da bu şartların hiçbiri taşınmadığından dolayı görevlendirme kötü niyetli görüldü ve işçinin bunun kabul etmemesi haklı bulundu."

Kaynak: AA